Negli ultimi giorni si è riacceso il gossip tra Pamela Anderson e Tom Cruise, due figure molto conosciute di Hollywood. Dopo il ritorno dell’attrice sul grande schermo, si parla di un possibile riavvicinamento tra i due. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi media e fan, che seguono con interesse gli sviluppi sulla loro relazione. Non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni continuano a circolare nel mondo dello spettacolo.

Negli ultimi giorni, il gossip internazionale torna a concentrarsi su due dei nomi più iconici di Hollywood: Pamela Anderson e Tom Cruise. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tra le due star potrebbe essere nata una sintonia che ha immediatamente acceso le speculazioni sulle pagine di cronaca rosa. Le indiscrezioni parlano di un avvicinamento nato nelle ultime settimane, complice soprattutto il ritorno al cinema di Pamela Anderson con The Last Showgirl. Stando a quanto riferito da alcune fonti vicine all’attore, Tom Cruise sarebbe rimasto colpito proprio dalla sua interpretazione. “Il film ha mostrato Pam sotto una luce completamente diversa, anche a Tom”, avrebbe raccontato un insider, e ha aggiunto che i due sarebbero rimasti in contatto dopo la visione della pellicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pamela Anderson e Tom Cruise sempre più vicini dopo il ritorno al cinema dell’attrice: il gossip su una possibile storia infiamma Hollywood

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Fran Drescher; Nicholle Tom; Benjamin Salisbury e Madeline Zima. Gennaio 1994. reddit