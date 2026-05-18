Pallavolo Perugia vince la Champions League | battuto lo Zawiercie 3-0

La squadra di pallavolo di Perugia ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo, sconfiggendo lo Zawiercie con un punteggio di 3-0 nell’incontro disputato all’Inalpi Arena di Torino. La partita è terminata con tre set a zero a favore dei padroni di casa, che hanno concluso così la competizione europea con questa vittoria. La finale ha visto i giocatori di Perugia dominare i punti e mantenere il vantaggio durante tutta la partita.

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La Sir Sicoma Monini Perugia conquista la Champions League per il secondo anno consecutivo, superando i polacchi dello Zawiercie con un netto 3-0 all’Inalpi Arena di Torino. Il match comincia in salita per i giocatori di Perugia, che affrontano una compagine che si dimostra coesa e aggressiva. Nel primo parziale, lo Zawiercie risponde colpo su colpo e riesce persino a procurarsi un pericoloso set ball sul punteggio di 26-27. Nel momento di difficoltà, però, escono fuori i campioni e l’intesa tra l’alzatore Giannelli e l’opposto Ben Tara permette alla Sir di ribaltare la situazione e chiudere il parziale sul 29-27. Le statistiche di fine partita mostrano una netta superiorità della squadra italiana soprattutto in attacco, con il sessantatré per cento di efficacia contro il cinquantatré per cento degli avversari. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Full Match | BERLIN Recycling Volleys vs Sir Sicoma Monini PERUGIA |CEV Champions League Volley 2026 Sullo stesso argomento Civitanova saluta la Champions League: ribaltone impossibile in Polonia, avanza lo Zawiercie. Perugia in Final FourCivitanova ha salutato la Champions League di volley maschile, dicendo addio al sogno di qualificarsi alla Final Four della massima competizione... Leggi anche: Champions League volley, Perugia ritrova lo Zawiercie: in palio il trono d’Europa all’Inalpi Arena PERUGIA VINCE IL 3 SCUDETTO DELLA SUA STORIA! E non è ancora finita. Tra pochissimi giorni Perugia partirà per Torino, dove disputerà le Final Four di CEV Champions League e chiudere un’annata già indimenticabile #CEV #Pallavolo #Italy #voll x.com Pallavolo: Perugia da sogno, a Torino arriva il bis in ChampionsDopo Lodz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della Cev Champions League di pallavolo maschile. Nel remake dell'anno scorso contro lo Zawiercie, la squadra di Lorenzetti è ancora su ... ansa.it Perugia ha vinto la Champions League maschile di pallavolo per la seconda volta consecutivaLa squadra del capitano della Nazionale Simone Giannelli ha battuto in finale il Warta Zawiercie, come l'anno scorso ... ilpost.it