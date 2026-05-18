Pallavolo Perugia vince la Champions League | battuto lo Zawiercie 3-0
La squadra di pallavolo di Perugia ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo, sconfiggendo lo Zawiercie con un punteggio di 3-0 nell’incontro disputato all’Inalpi Arena di Torino. La partita è terminata con tre set a zero a favore dei padroni di casa, che hanno concluso così la competizione europea con questa vittoria. La finale ha visto i giocatori di Perugia dominare i punti e mantenere il vantaggio durante tutta la partita.
La Sir Sicoma Monini Perugia conquista la Champions League per il secondo anno consecutivo, superando i polacchi dello Zawiercie con un netto 3-0 all’Inalpi Arena di Torino. Il match comincia in salita per i giocatori di Perugia, che affrontano una compagine che si dimostra coesa e aggressiva. Nel primo parziale, lo Zawiercie risponde colpo su colpo e riesce persino a procurarsi un pericoloso set ball sul punteggio di 26-27. Nel momento di difficoltà, però, escono fuori i campioni e l’intesa tra l’alzatore Giannelli e l’opposto Ben Tara permette alla Sir di ribaltare la situazione e chiudere il parziale sul 29-27. Le statistiche di fine partita mostrano una netta superiorità della squadra italiana soprattutto in attacco, con il sessantatré per cento di efficacia contro il cinquantatré per cento degli avversari. 🔗 Leggi su Sportface.it
Full Match | BERLIN Recycling Volleys vs Sir Sicoma Monini PERUGIA |CEV Champions League Volley 2026
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