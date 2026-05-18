Pallamano l’Italia ha strappato il pass per i Mondiali 2027 | ora si sogna

L’Italia della pallamano ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali 2027, diventando la prima squadra nazionale a raggiungere questo traguardo in questa categoria. La vittoria permette alla squadra di partecipare a un torneo internazionale di grande rilevanza, segnando un momento importante per lo sviluppo dello sport nel paese. La qualificazione è il risultato di risultati ottenuti nelle ultime competizioni e rappresenta un passo avanti significativo rispetto alle precedenti partecipazioni. La squadra si prepara ora per affrontare la sfida mondiale con entusiasmo.

Non è solo una qualificazione, ma è la certificazione di un cambiamento epocale. L’Italia maschile della pallamano, con una prestazione da brividi al PalaCattani di Faenza, ha staccato il pass per i Mondiali 2027 ribaltando la Svizzera con un perentorio 38-31, cancellando il ko di Zurigo e regalando al movimento azzurro una delle pagine più belle della sua storia recente. Dietro questo risultato c’è molto più di una serata perfetta: c’è un progetto, una visione, una crescita metodica costruita partita dopo partita. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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L’altro risultato arriva nella pallamano maschile, perché l’Italia approda per la terza volta al mondiale @ihfhandball, nonché la seconda di fila, eliminando al terzo turno la Svizzera: all’andata finì 32-29 per gli elvetici, ma nel ritorno la vinciamo 38-31. x.com

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