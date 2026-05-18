La nazionale italiana maschile di pallamano si prepara a un importante traguardo, con la possibilità di qualificarsi per tre grandi eventi consecutivi: i Mondiali 2025, gli Europei 2026 e i Campionati del Mondo 2027. La qualificazione ottenuta sul campo apre nuove prospettive per la squadra, che potrebbe non solo partecipare a tre competizioni di livello internazionale, ma anche conquistare un pass per le Olimpiadi. La corsa continua, con la speranza di portare avanti un percorso di successi e crescita.

Quando ottieni sul campo la qualificazione per tre grandi eventi consecutivi come i Mondiali 2025, gli Europei 2026 ed i Campionati del Mondo 2027, si aprono inevitabilmente nuovi scenari per la Nazionale italiana maschile di pallamano. Gli azzurri, vincendo lo spareggio con la Svizzera e centrando il pass per la fase finale della rassegna iridata, si tengono aperta una duplice strada per inseguire il sogno dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Rientrare nel novero delle 12 squadre (un posto peraltro è già riservato d’ufficio agli Stati Uniti in qualità di Paese ospitante) che parteciperanno al torneo olimpico di pallamano rappresenta ad oggi una missione quasi impossibile per i ragazzi guidati dal CT Bob Hanning, ma questo gruppo continua a crescere anno dopo anno e sognare non costa nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, il Mondiale può valere doppio: Italia in corsa anche per la qualificazione alle Olimpiadi!

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