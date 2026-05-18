Palermo nasce il Forum delle Culture | nuovi leader per l’inclusione

A Palermo è stato costituito il Forum delle Culture, un nuovo spazio di confronto che coinvolge leader eletti per rappresentare le diverse comunità presenti in città. Questi rappresentanti sono stati scelti attraverso un processo di nomina e sono chiamati a partecipare alle decisioni che riguardano l'inclusione e le relazioni con le comunità straniere. Le loro funzioni includono la promozione di iniziative volte a favorire l'integrazione e a migliorare i servizi destinati ai cittadini di origine straniera.

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? Punti chiave Chi sono i nuovi leader eletti per guidare il Forum?. Come influenzeranno le comunità straniere le decisioni del Comune?. Quali progetti economici gestirà questo nuovo organismo di consultazione?. Dove si sposterà il potere decisionale tra i quartieri di Palermo?.? In Breve Elezioni tenute domenica 17 maggio presso l'Ex Caserma Falletta in via dello Spirito Santo 35.. Presidenza composta da Abdulmajid Abd Abdalla Abuissa, Bandiougou Diawara, Osariemen Egbon, Florina Dumitru, Viktoria Prokopovych e Sifan Xu.. Partecipazione istituzionale dell'assessore Fabrizio Ferrandelli e del vice presidente Giuseppe Mancuso.. Collaborazione operativa con l'Unità Operativa Casa dei diritti e l'Unità Operativa partenariati pubblico-privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, nasce il Forum delle Culture: nuovi leader per l’inclusione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Palermo: Nasce il Forum delle Culture Sullo stesso argomento Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a raccolta la città e le sue comunità internazionaliArezzo, 23 marzo 2026 – Quale città vogliamo per i nostri figli? Dalla “Casa delle Culture” alla “Città delle Culture” Alternativa Comune chiama a... ’Safety meets Culture’. Cala il sipario sul ForumDagli eventi e il pubblico spettacolo, passando dai dati infortunistici e la sicurezza sul lavoro, fino alle nuove tecnologie, l’intelligenza... Palermo, eletto il nuovo Presidente del Forum permanente delle culturePALERMO (ITALPRESS) – Si sono svolte oggi le elezioni del Presidente e del Vice presidente del Forum permanente delle culture della Città di Palermo. Sono stati eletti rispettivamente Shaidul Abdul Ho ... grandangoloagrigento.it Elezioni del forum permanente delle Culture a Palermo, ecco presidente e vice presidenteSono stati scelti con una libera elezione avvenuta nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, il Presidente e il Vice presidente del Forum permanente delle culture della Città di Palermo. […] ... blogsicilia.it