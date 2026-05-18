Palazzo Pucci Boncambi il vincolo resta solo sulle parti affrescate e rende difficile la vendita
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha deciso di mantenere il vincolo sui soli affreschi di Palazzo Pucci Boncambi, rifiutando il ricorso presentato dalla società immobiliare che possiede l’edificio, attualmente utilizzato come libreria Feltrinelli. Il vincolo aveva come conseguenza principale la restrizione alla vendita dell’immobile, che si trova in una zona centrale e storicamente significativa. La decisione si basa sulla tutela delle parti affrescate dell’edificio, mentre le altre aree non sono soggette a restrizioni.
Palazzo Pucci Boncambi, il vincolo resta solo per le parti affrescate. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà ragione al Ministero della Cultura e rigetta il ricorso della società immobiliare proprietaria dell’immobile (ex sede Banco di Roma, oggi spazi della libreria Feltrinelli). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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