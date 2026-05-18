Palazzo e Chiesa di San Giovanni in Malta a Venezia | visita guidata gratuita

Domenica 24 maggio 2026 sarà possibile visitare gratuitamente il complesso di San Giovanni di Malta a Castello, a Venezia. L'edificio ospita il Gran Priorato di Lombardia e Venezia dell'Ordine di Malta. La visita al palazzo e alla chiesa si svolgerà senza costi, offrendo l’opportunità di esplorare uno dei luoghi storici legati all’Ordine di Malta. L’apertura al pubblico riguarda l’intero complesso, che si trova nel quartiere di Castello.

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Domenica 24 maggio 2026 apre al pubblico il complesso di San Giovanni di Malta a Castello, sede del Gran Priorato di Lombardia e Venezia dell'Ordine di Malta. Le origini risalgono a una donazione del 1187 a favore dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme: la Chiesa di San Giovanni Battista. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Loggia della Casa dei Cavalieri di Rodi House of the Knights of Rhodes in Rome @manortiz46az Sullo stesso argomento Palazzetto Pisani a Venezia: visita guidata gratuitaDomenica 24 maggio 2026 il Palazzetto Pisani a Venezia apre al pubblico il suo Piano Nobile per l'intera giornata. Archivio di Stato di Venezia: visita guidata gratuitaVenerdì 22 maggio 2026 alle ore 10 è possibile visitare i depositi monumentali dell'Archivio di Stato di Venezia, custoditi nell'ex convento dei... Un itinerario che parte dalle Catacombe dei Cappuccini e arriva al cimitero di Santo Spirito, passando per Palazzo Abatellis e la chiesa di Sant’Orsola x.com L'ermitage di Santa Caterina del Sasso del XII secolo, situato su un dirupo roccioso che si affaccia sul lago Maggiore, Italia. reddit