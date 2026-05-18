Pagelle MotoGP Catalunya 2026 | DiGia 9 Aldeguer 9 Pecco 8?

Durante il Gran Premio di Catalunya 2026, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la vittoria, dimostrando grande determinazione e precisione. Sul podio si sono piazzati anche altri piloti con valutazioni alte, come Aldeguer, che ha ottenuto un punteggio vicino a quello del vincitore, mentre Pecco Bagnaia ha concluso la gara con un risultato leggermente inferiore. La corsa è stata segnata da momenti di tensione e da un incidente tra le ambulanze, che ha attirato l’attenzione durante l’evento.

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Un capolavoro tra le ambulanze. Fabio Di Giannantonio vince il GP di Catalunya con la freddezza di un veterano, ma il vero racconto del weekend sono i due infortuni gravi che hanno spento le luci del paddock: Alex Marquez operato di clavicola e con un sospetto alla vertebra C7, Johann Zarco con il ginocchio sinistro ridotto male dopo essere finito incastrato sotto la Ducati di Pecco Bagnaia. In mezzo, Fermin Aldeguer firma una rimonta da prima pagina e Bagnaia sale sul podio dopo aver visto la gamba di un collega agganciata alla ruota. Ecco la cronaca completa del caos di Barcellona. Le pagelle. Di Giannantonio 9: il vincitore del caos. Gara da rivedere a tappe per capire dove vince. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Pagelle MotoGP Catalunya 2026: DiGia 9, Aldeguer 9, Pecco 8? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: MotoGP GP Catalunya 2026: caos, Marquez out, vince DiGia? Leggi anche: MotoGP, GP Catalunya 2026: Aprilia decide il Mondiale? Pagelle GP Catalogna 2026 MotoGP: Di Giannantonio sfrutta l’occasione, Bezzecchi ci mette una pezzaPAGELLE GP CATALOGNA 2026 MOTOGP Fabio Di Giannantonio 9: dopo aver ampiamente dimostrato la sua velocità in tutta la prima parte di stagione a suon di ... oasport.it MotoGP Catalunya 2026, le pagelle di BarcellonaLe pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Catalogna al Circuit de Barcelona-Catalunya. Promossi Diggia , Mir e Aldeguer. Male i quattro piloti dell'Aprilia ... motorbox.com