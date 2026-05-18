Pagelle Genoa-Milan i voti di Tuttosport | Rabiot guida alla vittoria Giménez ectoplasma

Nella sfida della 37^ giornata di Serie A giocata ieri pomeriggio allo stadio 'Ferraris' di Genova, sono stati assegnati i voti dai quotidiani sportivi ai giocatori delle due squadre. La partita ha visto un protagonista in particolare, che ha contribuito alla vittoria della sua squadra, mentre un altro ha avuto una prestazione meno convincente. Le pagelle di Tuttosport, in particolare, hanno evidenziato le differenze tra i singoli in campo durante l'incontro.

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Il Milan di Massimiliano Allegri si mette alle spalle le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta. Nella trasferta di Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, i rossoneri conquistano tre punti vitali (1-2) che valgono quota 70 nella classifica di Serie A ad una giornata dal termine. Una vittoria, quella rossonera, firmata da Christopher Nkunku e Zachary Athekame che permette al Diavolo di proseguire la propria corsa Champions, mantenendo due lunghezze di vantaggio su Como e Juventus. Per il traguardo definitivo basterà ora battere il Cagliari a San Siro nell'ultimo turno. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Genoa-Milan, i voti di Tuttosport: Rabiot guida alla vittoria, Giménez ectoplasma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MILAN - GENOA 1-1, LE PAGELLE: HA COLPA ANCHE MAX ! LEAO A SINISTRA NON E' IL MOMENTO !!! Sullo stesso argomento Pagelle derby Milan-Inter, i voti di Tuttosport: Rabiot scudo invalicabileLe pagelle del derby Milan-Inter 1-0, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Napoli-Milan, i voti di Tuttosport: Anguissa spegne un piccolo RabiotLe pagelle di Napoli-Milan 1-0, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. #Pagelle #GenoaMilan, i voti del @CorSport: maestro @mmseize, male #Jashari - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan x.com Genoa-Milan: le pagelle rossoblù dei quotidiani sportiviPagelle Genoa: bocciato Amorim per il retropassaggio che ha causato il rigore. Bene Vasquez e Frendrup: insufficienti Colombo e Baldanzi ... pianetagenoa1893.net Genoa-Milan 1-2 pagelle: inferno Marassi con lancio di fumogeni e monetina ma Allegri è quasi in ChampionsSerie A 2025-26, 37a giornata, Genoa-Milan, 0-2, top e flop e pagelle: Nkunku sblocca la gara su rigore. Raddoppio di Athekame, accorcia Vasquez nel finale. sport.virgilio.it