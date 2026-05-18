Nella partita tra Genoa e Milan, disputata ieri pomeriggio allo stadio 'Ferraris' di Genova, sono stati assegnati i voti ai giocatori secondo il CorSport. Il portiere del Milan ha ricevuto il massimo punteggio, mentre il difensore del Genoa ha ottenuto una valutazione negativa. La gara si è disputata nella 37ª giornata della Serie A 2025-2026. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato delle prestazioni dei singoli atleti durante l'incontro.

Il Milan di Massimiliano Allegri si mette alle spalle le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta. Nella trasferta di Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, i rossoneri conquistano tre punti vitali (1-2) che valgono quota 70 nella classifica di Serie A ad una giornata dal termine. Una vittoria, quella rossonera, firmata da Christopher Nkunku e Zachary Athekame che permette al Diavolo di proseguire la propria corsa Champions, mantenendo due lunghezze di vantaggio su Como e Juventus. Per il traguardo definitivo basterà ora battere il Cagliari a San Siro nell'ultimo turno. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Genoa-Milan, i voti del CorSport: maestro Maignan, male Jashari

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