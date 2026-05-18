Nella partita della 37ª giornata di Serie A, giocata ieri pomeriggio allo stadio 'Ferraris' di Genova, sono stati pubblicati i voti del CorSport per i giocatori delle due squadre. Tra i protagonisti, il portiere del Milan è stato valutato come il migliore, mentre un difensore del Genoa ha ricevuto una valutazione negativa. Le pagelle hanno evidenziato le performance di alcuni giocatori, senza approfondire le cause delle valutazioni assegnate. La partita si è conclusa con queste valutazioni pubblicate immediatamente dopo il fischio finale.

Il Milan di Massimiliano Allegri si mette alle spalle le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta. Nella trasferta di Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, i rossoneri conquistano tre punti vitali (1-2) che valgono quota 70 nella classifica di Serie A ad una giornata dal termine. Una vittoria, quella rossonera, firmata da Christopher Nkunku e Zachary Athekame che permette al Diavolo di proseguire la propria corsa Champions, mantenendo due lunghezze di vantaggio su Como e Juventus. Per il traguardo definitivo basterà ora battere il Cagliari a San Siro nell'ultimo turno. Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Genoa-Milan, i voti del CorSport: maestro Maignan, male Jashari DA FINIRE

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