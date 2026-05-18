Padule-Campitello scontro per giocarsi il salto di categoria
Domenica decisiva nel campionato di Promozione, con uno scontro diretto tra le due squadre che si contendono il salto di categoria. La partita tra Padule e Campitello rappresenta l’appuntamento conclusivo per determinare quale squadra accederà all’Eccellenza. Questa sfida si svolgerà sul campo e vedrà una delle due formazioni ottenere la promozione, mentre l’altra dovrà attendere ulteriori opportunità. I tifosi sono in attesa di conoscere il risultato che potrebbe cambiare il loro cammino in questa stagione.
Domenica di verdetti anche nel campionato di Promozione. Sarà Padule-Campitello lo spareggio che assegnerà un posto in Eccellenza. Festeggiano invece la salvezza Deruta e Mantignana, mentre Calzolaro e Sangemini si giocheranno la permanenza nello spareggio di domenica prossima. Ma andiamo con ordine. La finale playoff del girone A di Promozione sorride al Padule che fa valere il fattore campo superando 2-1 il Città di Castello. Tutto nella ripresa con Kabraoui che porta in vantaggio gli eugubini dal dischetto dopo 3’. Raddoppia ancora il puntero a metà ripresa. Gol della bandiera di Balini all’82’. Goleada nella finale playoff del girone B di Promozione con il Campitello che ha superato 6-1 l’Assisi allo stadio degli Ulivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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