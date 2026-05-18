Padule-Campitello scontro per giocarsi il salto di categoria

Domenica decisiva nel campionato di Promozione, con uno scontro diretto tra le due squadre che si contendono il salto di categoria. La partita tra Padule e Campitello rappresenta l’appuntamento conclusivo per determinare quale squadra accederà all’Eccellenza. Questa sfida si svolgerà sul campo e vedrà una delle due formazioni ottenere la promozione, mentre l’altra dovrà attendere ulteriori opportunità. I tifosi sono in attesa di conoscere il risultato che potrebbe cambiare il loro cammino in questa stagione.

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