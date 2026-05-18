Padro e zio ai domiciliari minore sorpreso a casa loro con la droga

Un minorenne è stato arrestato a Eboli dalla Polizia di Battipaglia con l’accusa di possesso di droga a fini di spaccio. L’episodio è avvenuto mentre il ragazzo si trovava a casa di due adulti, uno dei quali è stato posto agli arresti domiciliari insieme a uno zio. Durante le verifiche, sono state trovate sostanze stupefacenti, che hanno portato all’arresto del minorenne e dei due adulti coinvolti.

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Un ragazzo minorenne è stato arrestato ad Eboli dalla Polizia di Battipaglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno effettuato un controllo presso un’abitazione nella quale erano presenti il padre e lo zio del giovane, entrambi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video They Abandoned This Hungry Little Girl—Now Shes the Princess the Kingdom Would Die to Protect Sullo stesso argomento Sorpreso ai domiciliari con droga e contanti: arrestato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoProsegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti... Sant’Arcangelo: 18enne sorpreso a spacciare droga ai giovani ai domiciliari? Domande chiave Come faceva il diciottenne a operare indisturbato tra i vicoli? Chi erano i due ragazzi che ricevevano la droga? Cosa hanno trovato...