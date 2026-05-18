Padova Urbs Organi con i Armonie di Primavera musica in chiesa Bartolomeo a Montà

Venerdì 22 maggio alle 20.45 si svolgerà presso la chiesa di S. Bartolomeo a Montà, a Padova, il quarto concerto della rassegna Primavera di Padova Urbs Organi. L'evento vedrà protagonisti il Coro e il Laboratorio strumentale del Conservatorio “C. Il programma prevede esecuzioni con musica sacra e arricchimenti corali, con la partecipazione di musicisti e cantanti provenienti dal conservatorio. L'accesso è gratuito e l'ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.

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