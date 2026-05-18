Dopo otto stagioni, la serie televisiva di Starz si è conclusa con il suo capitolo finale. Recentemente, alcuni membri del cast e gli showrunner hanno condiviso dettagli sui materiali non andati in onda, tra cui un finale alternativo che prevedeva un'interpretazione diversa di alcuni personaggi e scenari. In particolare, si è parlato di una scena in cui un personaggio desiderava la morte di un’altra figura, cosa che non era stata trasmessa nella versione definitiva della serie.

Con la serie di Starz arrivata al suo storico capitolo finale dopo otto stagioni, il cast e gli showrunner vuotano il sacco. Nel 2017 fu girata una scena segreta ma c'è un motivo per cui qualcuno (o meglio qualcuna) ha detto chiaramente "no". Venerdì scorso, con la messa in onda dell'ultimo episodio di Outlander, si è ufficialmente chiusa un'era durata oltre dieci anni. Ma proprio mentre i fan stavano ancora asciugando le lacrime per il finale della saga, una rivelazione shock sulle riprese della terza stagione (andata in onda nel lontano 2017) ha riacceso i riflettori sul cattivo più iconico e spietato dello show: Jonathan "Black Jack" Randall, interpretato da Tobias Menzies. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Outlander, il cast ricorda il finale alternativo e mai andato in onda: "Ma lei lo voleva morto"

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OUTLANDER Season 8 Episode 10 FINALE TRAILER & FIRST LOOK | Will Jamie Die

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