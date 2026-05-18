Ottant’anni di dignità e uguaglianza | La Nostra Famiglia celebra la sua storia a Palazzo Chigi

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo Chigi si è svolto un evento commemorativo dedicato ai settant’anni di attività di un’associazione che si occupa di assistenza e tutela delle persone con disabilità e delle famiglie. La cerimonia ha riunito rappresentanti istituzionali, volontari e operatori, che hanno ricordato il percorso di questa organizzazione, fondata otto decenni fa. Durante l’incontro sono stati proiettati filmati e presentate testimonianze che ripercorrevano le tappe più significative della sua storia, in stretta connessione con i cambiamenti sociali e politici avvenuti nel paese.

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ROMA – Ottant’anni di storia intrecciati con quelli della Repubblica italiana, nel segno della dignità della persona e dell’uguaglianza. È questo il filo conduttore dell’iniziativa “Ottant’anni di dignità e uguaglianza”, giornata inaugurale delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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