Ottant’anni di dignità e uguaglianza | La Nostra Famiglia celebra la sua storia a Palazzo Chigi

A Palazzo Chigi si è svolto un evento commemorativo dedicato ai settant’anni di attività di un’associazione che si occupa di assistenza e tutela delle persone con disabilità e delle famiglie. La cerimonia ha riunito rappresentanti istituzionali, volontari e operatori, che hanno ricordato il percorso di questa organizzazione, fondata otto decenni fa. Durante l’incontro sono stati proiettati filmati e presentate testimonianze che ripercorrevano le tappe più significative della sua storia, in stretta connessione con i cambiamenti sociali e politici avvenuti nel paese.

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