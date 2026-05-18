Ostia tornano Le MG in un Mare di Inclusione

A Ostia, il 18 maggio 2026, si svolge di nuovo l’evento “Le MG in un Mare di Inclusione”. La manifestazione vede la partecipazione di auto storiche, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e valorizzare il territorio locale. L’evento si svolge sul litorale romano e combina la passione per le vetture d’epoca con iniziative di solidarietà. La giornata prevede esposizioni, mostre e incontri legati al mondo del motorismo storico e alle attività di sensibilizzazione sociale.

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