Ostia tornano Le MG in un Mare di Inclusione
A Ostia, il 18 maggio 2026, si svolge di nuovo l’evento “Le MG in un Mare di Inclusione”. La manifestazione vede la partecipazione di auto storiche, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e valorizzare il territorio locale. L’evento si svolge sul litorale romano e combina la passione per le vetture d’epoca con iniziative di solidarietà. La giornata prevede esposizioni, mostre e incontri legati al mondo del motorismo storico e alle attività di sensibilizzazione sociale.
Ostia, 18 maggio 2026 – Auto storiche, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Torna sul litorale romano “Le MG in un Mare di Inclusione”, l’appuntamento che unisce la passione per il motorismo storico alla solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna domenica 24 maggio 2026, dalle 9.30 alle 18, nel territorio del Municipio Roma X. L’iniziativa rinnova la collaborazione tra Fondazione Roma Litorale ETS, MG Car Club d’Italia e Asi Solidale, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi dell’inclusione, del diritto alla libera circolazione e della fruizione dei beni culturali. L’edizione 2026 coinvolgerà circa 25 veicoli storici e proporrà un format ancora più immersivo, pensato per raccontare il litorale di Roma Capitale, la storia del motorismo e i servizi della Fondazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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