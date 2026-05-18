Ostaria Pignatelli ospita lo chef Vincenzo Guarino per una serata partenopea
L'Ostaria Pignatelli organizza una serata speciale con lo chef Vincenzo Guarino il 25 maggio, a partire dalle 20. Il titolo dell'evento è “Dalle colline di Agerola al mare di Napoli”. La serata prevede la presentazione di piatti tipici della tradizione partenopea e sarà l'occasione per gustare specialità preparate dallo chef. L'evento si svolge nel locale che si trova in una zona centrale e frequentata della città.
“Dalle colline di Agerola al mare di Napoli”: questo il titolo della serata che si svolgerà il 25 maggio, a partire dalle 20.30, presso Ostaria Pignatelli, a Napoli. Una serata incentrata sulla cucina partenopea, con due stili differenti a confronto. Quello della ricerca, proposto da Vincenzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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