Ospitalità liquida | il futuro tra design neuroesperienziale e IA

Negli ultimi anni si parla sempre più di come la neuroscienza e l'intelligenza artificiale possano influenzare il settore dell'ospitalità. Si studia come il design delle strutture ricettive possa evolversi grazie a queste tecnologie, creando ambienti più personalizzati e interattivi. L’obiettivo è trasformare gli hotel tradizionali in sistemi intelligenti capaci di adattarsi alle esigenze degli ospiti attraverso soluzioni innovative. Questi cambiamenti puntano a una relazione più diretta e coinvolgente tra utenti e spazi, sfruttando le scoperte neuroscientifiche e le applicazioni dell’IA.

? Punti chiave Come cambierà il design degli hotel grazie alla neuroscienza?. Cosa significa trasformare una struttura ricettiva in un sistema intelligente?. Come possono gli algoritmi sostituire le piattaforme di prenotazione tradizionali?. Perché la formazione digitale è l'unica difesa per le piccole strutture?.? In Breve Oltre 700 professionisti hanno partecipato alla conferenza presso il Melià di Milano.. Esponenti di Snøhetta, Rockwell Group, Hilton, Ennismore, Technogym e BIG hanno condiviso visioni.. Proposta di corsi IA per operatori locali in sinergia con Federalberghi Prato.. Davide Alberto Bonari ha analizzato soluzioni operative per gli hotel Museo e Art Hotel Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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