Ospedale di Terni restyling della Palazzina C e nuova terapia subintensiva respiratoria | Sicurezza tecnologia e qualità delle cure

Lunedì 18 maggio, presso l’aula A del Centro di formazione, si è tenuta una conferenza dedicata ai recenti interventi di riqualificazione dell’ospedale di Terni. Durante l’evento sono stati illustrati i lavori di adeguamento antisismico della Palazzina C e l’apertura di una nuova area di terapia subintensiva respiratoria all’interno del reparto di Pneumologia. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza, potenziare le dotazioni tecnologiche e aumentare la qualità delle cure offerte ai pazienti.

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Un nosocomio moderno, sicuro e più attrezzato. La location dell’aula A del Centro di formazione ha ospitato – lunedì 18 maggio - la presentazione degli interventi di riqualificazione antisismica della Palazzina C e della nuova terapia subintensiva respiratoria della Pneumologia del Santa Maria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ospedale di Terni: restyling per ortopedia. Pierluigi Antinolfi: «Ambiente più accogliente e adatto» Sullo stesso argomento Parkinson: al Gaetano Pini una nuova terapia per migliorare la qualità della vita dei malati (e delle famiglie)Milano, 18 marzo 2026 – Un nuovo approccio medico per offrire opportunità ai malati di Parkinson, sul fronte del miglioramento delle condizioni di... #Ospedale #Terni: restyling #palazzina C e nuova #terapia #subintensiva #pneumologia. Azioni fondamentali umbriaon.it/ospedale-terni… #Umbria #salute #sanità @OspedaleTerni x.com Nuova Terapia subintensiva respiratoria e restyling palazzina all’ospedale di Terni: lavori da 3 mlnNuova Terapia subintensiva respiratoria del reparto di Pneumologia e restyling Palazzina C per un ospedale più moderno, più sicuro e più attrezzato. Questi gli interventi presentati lunedì al Santa ... umbria24.it All'ospedale di Terni interventi per struttura 'sempre più sicura e attrezzata'Hanno comportato un investimento di oltre tre milioni di euro gli interventi di riqualificazione antisismica della palazzina C e della nuova terapia subintensiva respiratoria della pneumologia dell'Az ... ansa.it