Osama e Mohammed i due egiziani che hanno aiutato a fermare l' uomo che ha travolto la folla a Modena
A Modena, un uomo ha travolto la folla con un’auto nel centro città, causando caos e feriti a terra. Dopo l’incidente, alcune persone presenti, tra cui italiani, egiziani e pakistani, si sono avvicinate e hanno cercato di bloccare il responsabile. Tra loro ci sono Osama e Mohammed, due cittadini egiziani che sono intervenuti per aiutare a fermare l’uomo. La scena si è svolta senza che i soccorritori fossero ancora arrivati, con persone di diverse origini che si sono impegnate a fermare l’uomo.
Prima l’auto lanciata contro i pedoni nel centro, poi il caos, le urla, i feriti a terra. E infine alcune persone che, senza conoscersi tra loro, corrono verso l’uomo indicato come responsabile per fermarlo: italiani, egiziani, pakistani.Tra loro Luca Signorelli, l'uomo che, per primo, non ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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