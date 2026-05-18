Osama e Mohammed i due egiziani che hanno aiutato a fermare l' uomo che ha travolto la folla a Modena

A Modena, un uomo ha travolto la folla con un’auto nel centro città, causando caos e feriti a terra. Dopo l’incidente, alcune persone presenti, tra cui italiani, egiziani e pakistani, si sono avvicinate e hanno cercato di bloccare il responsabile. Tra loro ci sono Osama e Mohammed, due cittadini egiziani che sono intervenuti per aiutare a fermare l’uomo. La scena si è svolta senza che i soccorritori fossero ancora arrivati, con persone di diverse origini che si sono impegnate a fermare l’uomo.

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