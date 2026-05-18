A Ortisei, sono stati restituiti oltre 16.750 euro a una persona vittima di una truffa telefonica. Gli investigatori hanno accertato che i truffatori si sono spacciati per membri delle forze dell’ordine, sfruttando falsi messaggi e tecniche di ingegneria sociale. L’uomo ha versato 48 euro dopo aver ricevuto una chiamata in cui veniva minacciato di conseguenze legali, e ha creduto di dover agire immediatamente per evitare problemi con le autorità.

? Punti chiave Come hanno fatto i truffatori a fingere di essere i Carabinieri?. Quale tecnica psicologica ha spinto l'uomo a versare 48.500 euro?. Chi sono i due responsabili identificati grazie alle telecamere?. Perché i Carabinieri sono riusciti a bloccare il secondo furto?.? In Breve Truffatori hanno sottratto 48.500 euro tramite bonifico istantaneo lo scorso novembre.. Identificati una donna di 30 anni di Roma e un uomo di 48 del Napoletano.. Procura di Bolzano ha disposto il sequestro preventivo dei fondi a marzo.. Bloccato secondo tentativo di furto da 4.900 euro grazie all'intervento dei Carabinieri.. I Carabinieri della stazione di Ortisei hanno restituito 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ortisei, restituiti 16.752,89 euro dopo la truffa telefonica

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