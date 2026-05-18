Ortidea 2026 all' Orto Botanico
A pochi giorni dal loro recente evento di grande successo, l’Orto Botanico di Roma si prepara ad accogliere nuovamente Ortidea 2026. La manifestazione, dedicata al mondo delle piante e del giardinaggio, si terrà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di diversi espositori e appassionati del settore. L’evento si svolge nello spazio dell’orto botanico, che sarà aperto al pubblico per tutta la durata della manifestazione.
A pochi giorni dal grande successo di Era di Maggio, l’Orto Botanico di Roma torna ad ospitare Ortidea. L'edizione 2026 della manifestazione dedicata alle orchidee e alle piante rare si svolgerà sabato 23 e domenica 24 maggio.La mostra mercato di fiori e piante, ideata da Francesca Romana Maroni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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