Orsolini ha segnato 10 gol in Serie A e sta contribuendo alla buona stagione del Bologna. Tuttavia, l’attaccante non ha ancora accettato la proposta di rinnovo contrattuale presentata dal club. Nel frattempo, un club turco si è fatto avanti per acquistare l’atleta rossoblù, manifestando interesse ufficiale. La trattativa tra le parti coinvolge diverse questioni contrattuali, mentre il giocatore si trova in una fase di riflessione sulla sua futura destinazione.

? Punti chiave Perché Orsolini non ha ancora accettato la proposta di rinnovo?. Chi è il club turco pronto a rilevare l'attaccante rossoblù?. Come intende il Bologna blindare Juan Miranda con una clausola?. Cosa cambierà in difesa con la decisione su Lykogiannis?.? In Breve Orsolini ha raggiunto 14 reti totali in questa stagione di Serie A.. Il Besiktas punta al giocatore con contratto in scadenza nel 2027.. Il Bologna eserciterà clausola unilaterale per estendere Miranda fino al 2028.. Lykogiannis non vedrà il rinnovo del contratto nonostante l'opzione specifica.. Riccardo Orsolini ha segnato la sua decima rete in questa stagione di Serie A, permettendo al Bologna di conquistare una seconda vittoria consecutiva fuori casa dopo il successo ottenuto al Maradona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orsolini trascinante: 10 gol in Serie A e il Bologna vola a Bergamo

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