Oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio 2026 | segni favoriti

Da anticipazionitv.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 18 a domenica 24 maggio 2026, l’oroscopo di Paolo Fox indica un periodo di cambiamenti significativi per alcuni segni zodiacali. Durante questa settimana, si prevedono influenze favorevoli o sfavorevoli in base alle posizioni planetarie e agli aspetti astrologici. I movimenti dei pianeti e le configurazioni astrali saranno al centro delle previsioni, influenzando le giornate di diversi segni. La lettura delle stelle si concentra su come queste energie possano incidere sugli eventi e le decisioni quotidiane.

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La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 segna un importante cambiamento secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Le tensioni della prima metà del mese si allentano, dando spazio a nuove opportunità. È il momento di agire e prendere decisioni, soprattutto in amore e lavoro. Attenzione però ai contrasti che potrebbero emergere intorno al 18, mentre il 24 sarà una giornata chiave per chiarire questioni rimaste in sospeso. Mediaset risponde a Barbara D’Urso: le sue pretese sono infondate Segni favoriti: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Per l’ Ariete, la settimana inizia con una ripresa, ma è fondamentale mantenere la calma. Il lavoro richiede scelte lucide e il 24 potrebbe portare decisioni importanti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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