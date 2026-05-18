Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, le puntate di Beautiful trasmesse in Italia mostrano Ridge e Brooke a Montecarlo, mentre presentano la loro nuova sfilata. La scena si svolge in una location elegante, con i due protagonisti al centro dell'attenzione. La narrazione si concentra sulla loro vittoria e sulla loro relazione, che si sviluppa tra momenti di intimità e incontri con altri personaggi della soap. La puntata si concentra anche sulle dinamiche tra i vari personaggi coinvolti.

ARIETE – Ridge e Brooke infiammano Montecarlo. Nelle puntate in onda in Italia di Beautiful vediamo gli eterni innamorati Brooke e Ridge trionfare a Montecarlo con la loro nuova sfilata. Lego a voi questa notizia perché anche l’Ariete trionferà questa settimana. In più categorie. E lo farà grazie ad un allineamento positivo e da non sottovalutare di astri. Questo comporterà un bel picco di fortuna (tra martedì e mercoledì) e un picco di Venere (tra mercoledì e venerdì). Approfittatene sul lavoro per chiedere un aumento eo quell’agognata promozione e, se siete single, per fare qualche incontro incredibile con un Leone (ovvero il vostro segno più affine). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 MAGGIO 2026

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