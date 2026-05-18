Oroscopo della settimana 27 aprile – 3 maggio
Questa settimana, il cielo si presenta con una serie di eventi astronomici che coinvolgono vari pianeti e corpi celesti. Sono previste alcune configurazioni che influenzeranno gli astri e, di conseguenza, i segni zodiacali. Le posizioni planetarie cambieranno rispetto ai giorni precedenti, creando un panorama celeste movimentato. Le influenze di questi movimenti saranno visibili attraverso i cambiamenti nelle energie associate ai diversi segni zodiacali. La settimana si presenta quindi con molteplici aspetti da osservare nel cielo.
Benvenuti all’edizione che i pianeti non volevano fosse scritta: questa settimana il cielo è un vero circo. Marte trasloca in Toro come un vicino di casa rumoroso che arriva all’improvviso con i mobili; Venere si trasferisce in Cancro portandosi dietro rose, lacrime e cassette di gelato; e il Sole — che fino a mercoledì se la godeva beatamente in Toro — decide il giovedì di spostarsi nei Gemelli, dove ovviamente non riuscirà a star fermo un secondo. Nel mezzo di questo trambusto cosmico, dovrete anche occuparvi di pagare le bollette, rispondere ai messaggi su WhatsApp che avete ignorato da tre settimane e fingere di essere produttivi in ufficio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Oroscopo della Settimana dal 27 Aprile al 3 Maggio 2026
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