Oroscopo della settimana 18-24 maggio 2026 | la settimana dei quattro passaggi

Questa settimana si caratterizza per quattro passaggi di segno consecutivi, con eventi che coinvolgono pianeti e cambiamenti di energia. Oggi si verifica una congiunzione tra Mercurio e Urano nei Gemelli, un aspetto che può portare intuizioni improvvise e variazioni di programma. In serata, alle 22:26, Marte termina il suo transito di sei settimane in Ariete e passa in Toro, segnando un cambiamento nelle energie in campo. Questi movimenti planetari rappresentano momenti di transizione nella settimana.

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Si entra in settimana nel pieno di quattro cambi di segno consecutivi. Oggi il giorno è doppio: Mercurio si congiunge a Urano nei Gemelli (lampi di intuizione e cambi di piano) e stasera alle 22:26 Marte chiude le sei settimane in Ariete per passare in Toro. Domani all'alba Venere arriva in Cancro, giovedì notte il Sole apre la stagione dei Gemelli. La Luna Nuova in Toro di sabato sera ha già seminato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della settimana, 18-24 maggio 2026: la settimana dei quattro passaggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Oroscopo della Settimana 18-24 Maggio 2026: 3 Pianeti Cambiano Segno! Sullo stesso argomento Oroscopo della settimana dal 18 al 24 Maggio 2026Transiti Planetari dal 18 al 24 Maggio 2026 La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 segna un cambio di passo molto evidente. Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 18 al 24 maggio 2026, con classificaCosa ha in serbo l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 18 al 24 maggio 2026? Secondo il noto astrologo italiano, il Cancro ottiene il massimo... Oroscopo della Settimana / Periodo: 18 - 24 maggio luigistocchi.it/Magnifici12.htm 77777 x.com Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 18 al 24 maggioIn settimana la curiosità vi rimette in movimento con naturalezza. Uscite, incontri e conversazioni possono rendere questi giorni più stimolanti, aiutandovi anche a chiarire qualche zona d’ombra. In a ... tg24.sky.it Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026: Cancro, Pesci e Vergine tra i segni più amati!L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com