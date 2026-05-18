Orlandi Morassut | ‘Mister X nel cinema è la chiave del mistero
Un nuovo nome emerge nel caso Orlandi, con l’indicazione di un uomo polacco-canadese come possibile “Mister X”. La Commissione ha avanzato questa ipotesi, ma Pietro Orlandi ha espresso forti contestazioni contro questa teoria. La figura del presunto uomo coinvolto viene discussa nel contesto delle indagini e delle ipotesi di responsabilità, senza che siano ancora fornite prove definitive. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, con diverse interpretazioni che si confrontano sulla reale identità del misterioso personaggio.
? Punti chiave Chi è l'uomo polacco-canadese indicato come il nuovo Mister X?. Perché Pietro Orlandi contesta duramente la nuova ipotesi della Commissione?. Quali dettagli rivelano i nuovi verbali dei Carabinieri del 1983?. Come si collegano De Pedis e la scuola di musica al rapimento?.? In Breve Pietro Orlandi contesta la pista del procacciatore citando i verbali del 1983.. Ipotesi De Pedis collega la Banda della Magliana alla scuola Sant’Apollinare.. Verbale 12 luglio 1983 riporta testimonianza di Marta Szepesvari vicino all'istituto.. Nuova presidenza della commissione affidata a Fabio Roscani dopo dimissioni De Priamo.. Il vicepresidente... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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