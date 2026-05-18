ordina gianni

Da oggi è possibile prenotare una copia cartacea di UltimoUomo, il magazine realizzato in collaborazione con Iconografie. La pubblicazione sarà disponibile su ordinazione, offrendo ai lettori l’opportunità di riceverla direttamente a casa. La collaborazione tra le due realtà ha portato alla creazione di questa versione cartacea, che potrà essere richiesta attraverso un sistema di prenotazione online. La distribuzione avverrà a partire dalla data comunicata, con consegna a domicilio.

Da oggi potete preodinare un numero cartaceo di UltimoUomo realizzato in collaborazione con Iconografie. Parlerà dell’uso politico del calcio e dei Mondiali, si chiama GIANNI e questa sarà la sua copertina: Da oggi puoi pre-ordinarlo a questa pagina. GIANNI ti arriverà a casa una volta pubblicato, intorno alla metà di giugno. Di seguito trovi qualche altra informazione su GIANNI: Che cos’è Iconografie? Iconografie è una rivista monografica che si occupa di fenomeni politici, estetiche, trasformazioni tecnologiche e dibattiti culturali della contemporaneità (ha anche una interessante pagina Instagram ). Iconografie fa un numero cartaceo ogni tre mesi, ma anche una newsletter, che si chiama Tempolinea, e un festival. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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