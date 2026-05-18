Ordigni artigianali abbandonati lungo la provinciale | in tutto 12 chili di materiale

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 359 tra Nardò e Avetrana, in località Torre Lapillo, sono stati trovati diversi ordigni artigianali abbandonati nel territorio di Porto Cesareo. Si tratta di 12 chili di materiale, suddivisi in più dispositivi, ciascuno del peso di circa un chilogrammo. La scoperta ha portato le forze dell'ordine a intervenire sul posto per le verifiche del caso e per mettere in sicurezza l’area.

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