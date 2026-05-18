Opportunità per gli studenti | siglata la convenzione tra l' istituto ' Santoni' e il Dsu

È stata firmata una convenzione tra l’istituto ‘Santoni’ e il Dsu Toscana, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Questa collaborazione mira a offrire agli studenti dell’istituto l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. La firma rappresenta un nuovo passo per favorire l’orientamento e l’esperienza professionale degli studenti, creando un collegamento diretto tra scuola e realtà lavorativa. La convenzione è stata approvata di recente dall’ente regionale.

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