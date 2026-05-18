Opportunità per gli studenti | siglata la convenzione tra l' istituto ' Santoni' e il Dsu
È stata firmata una convenzione tra l’istituto ‘Santoni’ e il Dsu Toscana, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Questa collaborazione mira a offrire agli studenti dell’istituto l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. La firma rappresenta un nuovo passo per favorire l’orientamento e l’esperienza professionale degli studenti, creando un collegamento diretto tra scuola e realtà lavorativa. La convenzione è stata approvata di recente dall’ente regionale.
C’è una nuova opportunità per far conoscere ai ragazzi il mondo del lavoro, insieme al Dsu Toscana. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha infatti approvato la convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Santoni’, che permette già da oggi agli studenti di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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