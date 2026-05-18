Opportunità per gli studenti | siglata la convenzione tra l' istituto ' Santoni' e il Dsu

Da pisatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata firmata una convenzione tra l’istituto ‘Santoni’ e il Dsu Toscana, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Questa collaborazione mira a offrire agli studenti dell’istituto l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. La firma rappresenta un nuovo passo per favorire l’orientamento e l’esperienza professionale degli studenti, creando un collegamento diretto tra scuola e realtà lavorativa. La convenzione è stata approvata di recente dall’ente regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è una nuova opportunità per far conoscere ai ragazzi il mondo del lavoro, insieme al Dsu Toscana. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha infatti approvato la convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Santoni’, che permette già da oggi agli studenti di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Federico II” e commercialisti: siglata la convenzione per tirocinio e accesso alla professione

Lavori di pubblica utilità alternativi al carcere, siglata la convenzione a Verona. Zivelonghi: «Il Comune è orgoglioso di farne parte»Al Palazzo di giustizia di Verona si è consolidata una rete territoriale che punta a rendere più concreta una forma di giustizia alternativa alla...

opportunità per gli studentiUniversità, al via il bando Ipe 2026-2027: un’opportunità per gli studenti della BasilicataAperte le candidature per i Collegi Universitari di Merito IPE 2026-2027: borse di studio, formazione d’eccellenza e percorsi personalizzati tra Napoli e Bari per studenti italiani e internazionali, c ... trmtv.it

Job Breakfast 2026: opportunità per laureati e studenti a UdineScopri il successo del Job Breakfast 2026 a Udine: oltre 1400 colloqui e 750 opportunità per laureati e studenti. Un evento imperdibile! controcampus.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web