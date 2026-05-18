Operazione Bunker condannato a 5 anni | da studente al giro di cocaina

Un giovane, passato dall’essere uno studente appena maggiorenne a coinvolto in un traffico di droga tra Fossombrone e le aree vicine, è stato condannato a cinque anni di reclusione nell’ambito dell’operazione Bunker. La vicenda riguarda il suo coinvolgimento nello spaccio di cocaina, che lo ha portato a essere considerato un punto di riferimento nel giro di droga locale. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario che ha ricostruito i suoi ruoli e le sue attività.

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Da studente appena maggiorenne a piccolo punto di riferimento dello spaccio tra Fossombrone e dintorni. È questa, secondo la ricostruzione finita nel processo, la parabola del ventiseienne condannato dal Tribunale di Urbino a 5 anni e 5 mesi di reclusione e a 20.733 euro di multa per una serie di violazioni della normativa sugli stupefacenti che sarebbero state commesse tra giugno e dicembre 2018. Una condanna arrivata il 12 maggio scorso, al termine di uno dei filoni dell’operazione “Bunker”, l’indagine dei carabinieri nata per fare luce su numerosi atti intimidatori ai danni del titolare di un’officina fabbrile nella zona artigianale di Fossombrone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operazione Bunker, condannato a 5 anni: da studente al giro di cocaina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SS Division in France, Das Reich Sullo stesso argomento Leggi anche: Bengalese accoltellato alla Vucciria: studente americano condannato a 6 anni Cocaina e torture a Roma: il Biondo condannato a 19 anni di carcere? Cosa sapere Cassazione condanna Leandro Bennato a 19 anni per sequestri e cocaina a Roma. Operazione Bunker, condannato a 5 anni: da studente al giro di cocainaL’indagine era partita dagli atti intimidatori contro il titolare di un’officina nella zona artigianale di Fossombrone. Poi i carabinieri scoprirono una rete di spaccio con ramificazioni fino a Pesaro ... ilrestodelcarlino.it Rete di spaccio tra Pesaro, Fano, Bellaria e Igea Marina, condannato a 5 anni- URBINO, 18 MAG - Un 26enne di Fossombrone è stato condannato a cinque anni e cinque mesi di reclusione, 20mila euro di multa e al pagamento delle spese processuali, per spaccio di cocaina e marijuan ... msn.com