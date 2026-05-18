OpenAI | ChatGPT avvisa i contatti fidati in caso di rischio psicologico
OpenAI ha implementato un sistema in grado di avvisare i contatti fidati degli utenti nel caso in cui vengano rilevati segnali di rischio psicologico. La procedura permette di attivare questa segnalazione senza compromettere la privacy dell’utente, rispettando le norme sulla riservatezza. Dopo l’allerta generata dall’algoritmo, intervengono professionisti qualificati che valutano la situazione e decidono eventuali azioni da intraprendere. La piattaforma mira a intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale pericolo senza divulgare informazioni sensibili.
? Domande chiave Come viene attivata la segnalazione senza violare la privacy dell'utente?. Chi sono i professionisti che intervengono dopo l'allerta dell'algoritmo?. Cosa riceve esattamente il contatto fidato tramite email o SMS?. Perché l'intelligenza artificiale non può gestire da sola queste emergenze?.? In Breve Revisori umani specializzati intervengono entro una ora dalla rilevazione del rischio.. Contatti fidati ricevono avvisi via email, SMS o interfaccia ChatGPT.. Funzione riservata esclusivamente agli utenti adulti con possibilità di disattivazione immediata.. Notifiche ai contatti rimangono generiche senza mostrare il testo integrale delle chat. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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