Omicidio Pierina Paganelli chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva | ' ' La uccise con crudeltà dopo averle teso un agguato' '

La Procura di Rimini ha richiesto l’ergastolo per Louis Dassilva, 35enne senegalese imputato dell’omicidio di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni. L’episodio si è verificato nell’ottobre del 2023 nel garage della sua abitazione, dove la vittima è stata trovata con numerose ferite da coltello. L’accusa sostiene che Dassilva abbia teso un agguato alla donna e l’abbia uccisa con crudeltà. La decisione sulla richiesta di condanna deve ancora essere presa dal tribunale.

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