Omicidio Pierina Paganelli chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva | ' ' La uccise con crudeltà dopo averle teso un agguato' '
La Procura di Rimini ha richiesto l’ergastolo per Louis Dassilva, 35enne senegalese imputato dell’omicidio di Pierina Paganelli, una donna di 78 anni. L’episodio si è verificato nell’ottobre del 2023 nel garage della sua abitazione, dove la vittima è stata trovata con numerose ferite da coltello. L’accusa sostiene che Dassilva abbia teso un agguato alla donna e l’abbia uccisa con crudeltà. La decisione sulla richiesta di condanna deve ancora essere presa dal tribunale.
La Procura di Rimini ha chiesto l’ergastolo per Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni uccisa con decine di coltellate nel garage della propria abitazione nell’ottobre del 2023. La richiesta è arrivata al termine di una. 🔗 Leggi su Today.it
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