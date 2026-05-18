Oltre l' esistenza umana Giuliano Falciani a Codroipo

Da udinetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuliano Falciani conclude la sua stagione in Friuli Venezia Giulia con un evento a Codroipo. Durante l'iniziativa, il pubblico parteciperà attivamente e potrà apprendere tecniche e approcci pratici. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e vedrà la partecipazione di vari intervenuti. Falciani continuerà a condividere le sue competenze in un contesto che mira a coinvolgere direttamente i presenti. La manifestazione si svolgerà in una location pubblica del territorio.

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Giuliano Falciani chiude la stagione nel Friuli Venezia Giulia e lo farà a Codroipo con il suo ineguagliabile stile coinvolgendo i partecipanti e rendendoli migliori. Da non perdere assolutamente.La comprensione del senso della vita e della realtà della morte, è essenziale per superare il dolore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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