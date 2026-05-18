Oltraggio alla memoria partigiana | vile sfregio al cippo di Renato Guatelli Nei guai 35enne straniero

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 6 marzo, il cippo dedicato a Renato Guatelli, commemorativo della memoria partigiana, è stato danneggiato con un atto di vandalismo. L'episodio ha suscitato forte reazione tra i residenti e le autorità locali, che hanno condannato fermamente il gesto. Sono state avviate indagini per identificare i responsabili e un uomo di 35 anni, di origine straniera, è stato posto sotto inchiesta in relazione a quanto accaduto. La comunità si è raccolta per esprimere rispetto e solidarietà verso le vittime del gesto.

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Un gesto oltraggioso e inqualificabile ha scosso profondamente la comunità di Fidenza. Nella notte dello scorso 6 marzo, è stato deturpato il cippo eretto in memoria di Renato Guatelli, scatenando la ferma condanna e l'indignazione dell'A.N.P.I. - Sezione di Fidenza e dell'intera cittadinanza. Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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