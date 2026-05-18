Felix Gall si è fatto notare al Giro d’Italia 2026 per la sua resistenza nelle salite più impegnative. Durante le prime due grandi ascese della corsa, ha mantenuto un buon passo, riuscendo a tenere il ritmo imposto da Jonas Vingegaard. Oliver Naesen ha commentato che, pur non essendo considerato un fuoriclasse, Gall dimostra di aumentare la propria forza nelle salite più ripide, distinguendosi tra i partecipanti alla corsa.

È indubbiamente Felix Gall una delle sorprese del Giro d’Italia 2026. L’austriaco è stato fino a questo momento l’unico a reggere il ritmo infernale di Jonas Vingegaard nelle prime due vere salite della Corsa Rosa. In totale, contando solo gli arrivi del Blockaus e del Corno alle Scale, il portacolori della Decathlon CMA CGM ha perso solo 25? dal fuoriclasse danese. Il classe 1998 sta dimostrando una condizione eccellente e potrebbe continuare a stupire anche nella seconda settimana. Un ritratto di Gall da vicino è stato fatto dal suo compagno di squadra Oliver Naesen. Il belga, anche lui impegnato al Giro, ha raccontato alcuni aspetti del Gall corridore, soffermandosi anche su alcuni limiti che potrebbero venire a galla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oliver Naesen sul suo compagno Felix Gall: “Tecnicamente non è un fuoriclasse, più la salita è ripida più va forte”

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