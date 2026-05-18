Oggi sciopero generale i servizi garantiti e quelli a rischio

Oggi si svolge uno sciopero generale in tutto il paese, indetto dall'Unione sindacale di base e sostenuto da altre sigle sindacali. La mobilitazione coinvolge settori come i trasporti, la scuola e i servizi pubblici. Durante la giornata, alcuni servizi continueranno a funzionare, mentre altri saranno a rischio di sospensione o riduzione. La giornata si presenta come una delle più intense dal punto di vista delle possibili interruzioni nei servizi essenziali.

Un lunedì ad alto rischio disagi. È quello che si prospetta per la giornata di oggi, 18 maggio, data prevista per lo sciopero generale nazionale indetto dall'Unione sindacale di base (Usb), con Usi e altre sigle per trasporti, scuola e servizi della pubblica amministrazione. Perché lo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Sciopero generale, mezzi pubblici cancellati e manifestazione a Ca' Noghera - TG Plus NEWS Venezia

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