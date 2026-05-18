Oggi sciopero generale i servizi garantiti e quelli a rischio

Da monzatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge uno sciopero generale in tutto il paese, indetto dall'Unione sindacale di base e sostenuto da altre sigle sindacali. La mobilitazione coinvolge settori come i trasporti, la scuola e i servizi pubblici. Durante la giornata, alcuni servizi continueranno a funzionare, mentre altri saranno a rischio di sospensione o riduzione. La giornata si presenta come una delle più intense dal punto di vista delle possibili interruzioni nei servizi essenziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un lunedì ad alto rischio disagi. È quello che si prospetta per la giornata di oggi, 18 maggio, data prevista  per lo sciopero generale nazionale indetto dall'Unione sindacale di base (Usb), con Usi e altre sigle per trasporti, scuola e servizi della pubblica amministrazione. Perché lo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sciopero generale, mezzi pubblici cancellati e manifestazione a Ca' Noghera - TG Plus NEWS Venezia

Video Sciopero generale, mezzi pubblici cancellati e manifestazione a Ca' Noghera - TG Plus NEWS Venezia

Sullo stesso argomento

Sciopero generale a Roma, dalla sanità alla scuola: i servizi garantiti e quelli a rischio per 24 oreDalla scuola alla sanità, fino ai trasporti: per la giornata di domani, lunedì 18 maggio, l’Unione sindacale di base (Usb) ha proclamato uno sciopero...

Leggi anche: Sciopero generale di lunedì 18 maggio: i servizi a rischio e quelli garantiti, dai trasporti alla sanità

oggi sciopero generale iOggi è previsto uno sciopero generale per trasporti, sanità e scuolePer oggi lunedì 18 maggio il sindacato di base USB ha indetto uno sciopero generale, per lavoro pubblico e privato, che potrà riguardare anche trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciope ... ilpost.it

Oggi è il giorno dello sciopero generale. I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti, dai trasporti alla sanitàAlla base dello stop ci sono rivendicazioni salariali, ma anche la volontà di dimostrare vicinanza alla Global Sumud Flotilla per denunciare il genocidio in Palestina e l'escalation bellica globale. today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web