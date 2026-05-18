Oggi sciopero generale | da trasporti a sanità servizi a rischio per 24 ore
Oggi si tiene uno sciopero generale che coinvolge diversi settori, tra cui trasporti e sanità. L'adesione è promossa dal sindacato di base Usb, insieme ad altre sigle sindacali. La protesta riguarda varie questioni lavorative e condizioni di lavoro. Per 24 ore, molti servizi pubblici e privati sono a rischio di interruzioni o riduzioni. La giornata si svolge in tutta Italia, con manifestazioni e sospensioni di attività in diverse città.
Oggi, lunedì 18 maggio, è il giorno dello sciopero generale nazionale indetto dal sindacato di base Usb, con Usi e altre sigle. Trasporti, scuola e servizi della pubblica amministrazione sono a rischio per 24 ore. Per i treni, l'agitazione è iniziata alle 21 di ieri.Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Sciopero generale oggi: disagi nei trasporti, scuola e sanità. Le richieste dei sindacati
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