Oggi sciopero generale | da trasporti a sanità servizi a rischio per 24 ore

Oggi si tiene uno sciopero generale che coinvolge diversi settori, tra cui trasporti e sanità. L'adesione è promossa dal sindacato di base Usb, insieme ad altre sigle sindacali. La protesta riguarda varie questioni lavorative e condizioni di lavoro. Per 24 ore, molti servizi pubblici e privati sono a rischio di interruzioni o riduzioni. La giornata si svolge in tutta Italia, con manifestazioni e sospensioni di attività in diverse città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui