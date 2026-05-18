Odoardi Osservatorio mobilità ciclistica su via Lago di Campotosto | Nel degrado e pericolosa da oltre 20 anni
Giancarlo Odoardi, rappresentante dell’Osservatorio sulla mobilità ciclistica, ha commentato lo stato di via Lago di Campotosto, evidenziando che la strada si trova in condizioni di degrado e rappresenta un pericolo da oltre 20 anni. Dopo l’incidente in cui ha perso la vita un giovane di 18 anni, sono state diffuse immagini sui canali televisivi locali che mostrano lo stato della strada. La situazione, secondo Odoardi, è nota da tempo senza interventi significativi.
Giancarlo Odoardi dell'Osservatorio mobilità ciclistica, pone alcune riflessioni riguardanti lo stato di degrado e di pericolo in via Lago di Campotosto dopo il tragico incidente con la morte del 18enne Federico Della Cioppa:“Le immagini viste in questi giorni sui canali televisivi locali, circa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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