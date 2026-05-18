Oda para astor Vince Abbracciante & Aldo Di Caterino

A SPAZIOleARTI il tango accende le emozioni Sabato 23 MAGGIO – h 21,00“ODA PARA ASTOR”Omaggio ad Astor PIazzolla VINCE ABBRACCIANTE fisarmonica ALDO DI CATERINO flauto Un viaggio nella musica intensa e visionaria di Astor Piazzolla, in cui tango, jazz e musica classica si fondono in un racconto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

oda para Astor w Vince Abbracciante

Sullo stesso argomento

Mike & Nick & Nick & Alice, intervista a Vince Vaughn: “Che bello recitare in un film originale!”In streaming su Disney+, Mike & Nick & Nick & Alice ci propone un doppio Vince Vaughn: l'attore ce ne parla nella nostra intervista.

Gangster e viaggi nel tempo: Vince Vaughn e James Marsden nel trailer di Mike & Nick & Nick & AliceLa pellicola viene descritta come una commedia d’azione raffinata ed esilarante che segue le vicende di due gangster e della donna che entrambi amano.