Oda para astor Vince Abbracciante & Aldo Di Caterino

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A SPAZIOleARTI il tango accende le emozioni Sabato 23 MAGGIO – h 21,00“ODA PARA ASTOR”Omaggio ad Astor PIazzolla VINCE ABBRACCIANTE fisarmonica ALDO DI CATERINO flauto Un viaggio nella musica intensa e visionaria di Astor Piazzolla, in cui tango, jazz e musica classica si fondono in un racconto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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