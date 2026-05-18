Un "horror" psicologico-magico veramente efficace e coerente che soddisfa tutti i gusti dei cinefili, sia dei "fissati" del genere che degli amanti del grande schermo generalisti. Bravissima la protagonista, Inde Naverette, che nonostante l'età giovane si rivela una professionista dell'espressione facciale e della recitazione filmica reggendo tutto il film con le sue abilità metamorfiche e camaleontiche. Ogni buon horror è composto da tre ingredienti: coerenza con i propri postulati, colpi di scena e climax trascinante; tutti fattori presenti nella loro perfezione performativa in quest'opera dove non mancano ovviamente elementi poetico-lirici, condimento prezioso sempre presente nei migliori "horror". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Obsession: un film perfetto nella sua efficacia narrativa e psicologica. Quando l'horror è magico e sciamanico

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