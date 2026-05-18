Il regista Curry Barker ha condiviso un finale alternativo del suo nuovo film prodotto da Blumhouse, definendolo molto più inquietante e suggerendone l'uso come director's cut. La pellicola sta riscuotendo successo nelle sale di tutto il mondo, attirando l'attenzione del pubblico con le sue scene intense. Tuttavia, una singola ripresa del climax finale ha modificato completamente l'esito della storia, lasciando spazio a un nuovo finale diverso da quello inizialmente previsto.

Il nuovo terrificante trionfo targato Blumhouse sta terrorizzando le sale di tutto il mondo. Il regista Curry Barker rivela un climax finale alternativo, ma un'unica, sconvolgente ripresa ha ribaltato il destino della pellicola. Con un debutto al botteghino da ben 16 milioni di dollari nel suo primo weekend e un clamoroso 96% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, Obsession è ufficialmente il caso horror di questa stagione. Il contorto e spietato racconto di amore ossessivo diretto da Curry Barker ha conquistato il pubblico grazie a un ritmo serrato e a un finale brutalmente memorabile. Eppure, il destino dei protagonisti Bear (Michael Johnston) e Nikki (Inde Navarrette) è rimasto in bilico fino alle battute finali del montaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Obsession, il regista svela il finale alternativo: "Molto più inquietante, da proporre come director's cut"

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