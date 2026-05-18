O… maggio in musica | festa delle scuole del Chietino a indirizzo musicale

Martedì 19 maggio si svolgerà la quarta edizione di “O… maggio in musica”, un evento dedicato alle scuole con indirizzo musicale della provincia di Chieti. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni scolastiche che presenteranno performance e iniziative legate alla musica. L’appuntamento è previsto in una location della zona, con l’obiettivo di mettere in evidenza le attività didattiche e artistiche degli studenti. La giornata rappresenta un momento di incontro tra studenti, insegnanti e famiglie.

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