O… maggio in musica | festa delle scuole del Chietino a indirizzo musicale
Martedì 19 maggio si svolgerà la quarta edizione di “O… maggio in musica”, un evento dedicato alle scuole con indirizzo musicale della provincia di Chieti. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni scolastiche che presenteranno performance e iniziative legate alla musica. L’appuntamento è previsto in una location della zona, con l’obiettivo di mettere in evidenza le attività didattiche e artistiche degli studenti. La giornata rappresenta un momento di incontro tra studenti, insegnanti e famiglie.
Si terrà martedì 19 maggio la quarta edizione di “O. maggio in musica”, la grande festa delle scuole ad indirizzo musicale della provincia di Chieti. L’evento è in programma alle ore 15 all’auditorium Flaiano di Pescara.L’appuntamento vedrà protagonisti gli studenti delle scuole secondarie ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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