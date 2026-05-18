Nusa nel mirino di Manna per aumentare l’imprevedibilità e la produzione offensiva Fussballdaten

Da ilnapolista.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha messo nel mirino Antonio Nusa, un attaccante norvegese che ha attirato l'attenzione dopo aver mostrato buone prestazioni tra Brugge e durante i primi mesi al Lipsia. La squadra partenopea segue da vicino la sua evoluzione e i progressi in campo, mentre si valuta un possibile trasferimento. La trattativa è tra le opzioni considerate dalla dirigenza, che punta a rafforzare l’attacco con un giocatore capace di aumentare l’imprevedibilità e la produzione offensiva.

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Il Napoli segue Antonio Nusa praticamente da quando il norvegese era esploso tra Brugge e primi mesi al Lipsia. Non è dunque un nome nuovo dentro i radar azzurri. Ma oggi la situazione è inevitabilmente più complessa rispetto a qualche mese fa. Perché il club di De Laurentiis si trova in una fase di transizione tecnica ancora tutta da decifrare: il futuro di Antonio Conte resta incerto, la sensazione è che il rapporto possa essere arrivato a un bivio e, di conseguenza, anche le strategie di mercato potrebbero cambiare profondamente. Intanto però il Napoli in quel ruolo ha già Alisson che è costato molto meno e difficilmente l’anno prossimo inizierà dalla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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