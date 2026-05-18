Nusa nel mirino di Manna per aumentare l’imprevedibilità e la produzione offensiva Fussballdaten

Il Napoli ha messo nel mirino Antonio Nusa, un attaccante norvegese che ha attirato l'attenzione dopo aver mostrato buone prestazioni tra Brugge e durante i primi mesi al Lipsia. La squadra partenopea segue da vicino la sua evoluzione e i progressi in campo, mentre si valuta un possibile trasferimento. La trattativa è tra le opzioni considerate dalla dirigenza, che punta a rafforzare l’attacco con un giocatore capace di aumentare l’imprevedibilità e la produzione offensiva.

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