Nuovi spazi per scuole e infanzia nella Pinacoteca | le sale recuperate grazie alla donazione di un mecenate

La pinacoteca comunale di Faenza ha aperto recentemente nuovi ambienti destinati ai bambini e all’educazione, all’interno di spazi recuperati grazie a una donazione di un mecenate. Questa iniziativa ha portato alla creazione di aree dedicate all’arte per i più giovani, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento e la crescita culturale fin dalla prima età. L’intervento ha comportato il restauro e la riqualificazione di alcune sale all’interno della struttura museale.

La pinacoteca comunale di Faenza ha inaugurato nuovi spazi dedicati all’arte per l’infanzia e alla formazione dei più piccoli. Questo intervento è stato reso possibile grazie a una donazione da parte del mecenate svizzero Auguste de Castelbajac. Due ampie sale, restaurate all’interno del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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