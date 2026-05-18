Nuovi robot tagliaerba e per piscine Mammotion | completi e di facile utilizzo

A Parigi, Mammotion ha presentato la sua nuova linea di robot, dedicata sia alla cura del prato che alla pulizia delle piscine. Tra i modelli annunciati ci sono dispositivi dotati di tecnologie avanzate, progettati per essere semplici da usare. La gamma include robot tagliaerba e per piscine, realizzati con caratteristiche che facilitano le operazioni di manutenzione. La presentazione si è svolta nel contesto di un evento dedicato all’innovazione tecnologica, con una particolare attenzione alla praticità di utilizzo.

Mammotion ha presentato a Parigi la sua nuova gamma di robot tagliaerba e per piscine: prodotti dalle avanzate caratteristiche, intelligenti e di facile utilizzo. Iniziamo dal chip potenziato da 10 Tops; l’enorme incremento della potenza di calcolo consente ai robot di riconoscere ed evitare. 🔗 Leggi su Today.it

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Finalmente un robot tagliaerba che rifinisce bene i bordi

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