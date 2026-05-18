Nuovi lavori alla Pilotta | in arrivo un ascensore per rendere il museo più accessibile

I lavori di riqualificazione all’interno del complesso monumentale della Pilotta di Parma continuano con l’obiettivo di migliorare le strutture presenti. Tra le novità previste, l’installazione di un nuovo ascensore sarà finalizzata a rendere il museo più accessibile a tutti i visitatori. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di interventi di restauro e miglioramento degli spazi pubblici all’interno della storica struttura. I lavori sono in corso e si attendono ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

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