Nuovi lavori alla Pilotta | in arrivo un ascensore per rendere il museo più accessibile
I lavori di riqualificazione all’interno del complesso monumentale della Pilotta di Parma continuano con l’obiettivo di migliorare le strutture presenti. Tra le novità previste, l’installazione di un nuovo ascensore sarà finalizzata a rendere il museo più accessibile a tutti i visitatori. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di interventi di restauro e miglioramento degli spazi pubblici all’interno della storica struttura. I lavori sono in corso e si attendono ulteriori dettagli sui tempi di completamento.
Proseguono i lavori di riqualificazione all’interno del complesso monumentale della Pilotta di Parma. Tra gli interventi più importanti attualmente in corso c’è la realizzazione di un nuovo ascensore antincendio nel Cortile della Carbonaia, un collegamento pensato per migliorare l’accessibilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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