Nuovi Jbl PartyBox 330 e PartyBox 130 | la musica per le tue feste anche in spiaggia

Sono stati presentati due nuovi modelli di speaker portatili di JBL, denominati PartyBox 330 e PartyBox 130. Entrambi sono pensati per l’uso durante le feste, anche in ambienti come la spiaggia, e sono dotati di luci LED integrate. I dispositivi hanno una potenza sonora elevata e un’autonomia di funzionamento che consente di ascoltare musica per un lungo periodo. La novità si inserisce nel catalogo di prodotti dedicati all’intrattenimento musicale all’aperto e in movimento.

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