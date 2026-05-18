Nuovi Jbl PartyBox 330 e PartyBox 130 | la musica per le tue feste anche in spiaggia
Sono stati presentati due nuovi modelli di speaker portatili di JBL, denominati PartyBox 330 e PartyBox 130. Entrambi sono pensati per l’uso durante le feste, anche in ambienti come la spiaggia, e sono dotati di luci LED integrate. I dispositivi hanno una potenza sonora elevata e un’autonomia di funzionamento che consente di ascoltare musica per un lungo periodo. La novità si inserisce nel catalogo di prodotti dedicati all’intrattenimento musicale all’aperto e in movimento.
Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle novità di Jbl e dopo le interessanti cuffie Live, scopriamo oggi tutte le caratteristiche dei nuovi PartyBox 330 e PartyBox 130: speaker da festa, caratterizzati da bassa potenti, luci Led ed elevata autonomia.Di seguito tutte le caratteristiche dei. 🔗 Leggi su Today.it
De nieuwe JBL PartyBox 330 en PartyBox 130
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HDblog.it. . Un sacco di novità JBL che ha festeggiato i suoi 80 anni ad Amsterdam dalle nuove PartyBox 330 e PartyBox 130 fino alle cuffie Live 780NC e 680NC e agli auricolari quali sono le tue preferite? #JBL #PartyBox #auricolari #cuffie #bluetooth - Facebook facebook
La JBL Partybox 330 reddit
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